Un gruppo di associazioni ha chiesto al Comune di assegnare appartamenti ai detenuti prossimi alla fine della pena, per alleviare il sovraffollamento nelle carceri. La richiesta è stata avanzata dal Direttivo e dall'Osservatorio Carcere di Bologna, evidenziando la necessità di soluzioni abitative alternative. La proposta mira a ridurre la pressione sugli istituti penitenziari, che continuano a registrare numeri elevati di detenuti.

Bologna, 22 luglio 2026 – “ Il Comune metta a disposizione appartamenti per i detenuti a fine pena”. E’ l’appello lanciato dal Direttivo e dall' Osservatorio Carcere della Camera Penale Franco Bricola di Bologna all’amministrazione locale, per cercare di attenuare il problema del sovraffollamento carcerario, tema ormai purtroppo tristemente noto. Un primo incontro si terrà dopo l’estate, a settembre, e sono diversi i progetti da proporre. Numeri allarmanti. La delegazione di Alleanza per l’articolo 27 ha visitato di recente la struttura. E la fotografia scattata è allarmante: “Il quadro conferma e aggrava quello degli ultimi mesi, i detenuti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sos carcere, l’appello: “Dal Comune case ai detenuti vicini al fine pena”

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