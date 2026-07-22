Miguel Veloso è il nuovo allenatore del Pisa Primavera. Il comunicato ufficiale e tutti i dettagli. Il Pisa guarda al futuro e rinforza la propria struttura tecnica partendo dal settore giovanile. La società nerazzurra ha ufficialmente comunicato che Miguel Veloso è il nuovo tecnico della Primavera. Si tratta di un ritorno di grande spessore e suggestione per l’ambiente toscano, che ritrova una figura carismatica e di grande esperienza internazionale pronta a mettere le proprie competenze a servizio dei giovani talenti del club. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Ritiro a Casciana Terme per il campionato Primavera 2. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Sorpresa Pisa, Miguel Veloso è ufficialmente il nuovo allenatore della Primavera: ritorno in nerazzurro dopo l’esperienza all’Atalanta

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