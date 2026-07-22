Miguel Veloso è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Pisa

Notizia in breve

Il Pisa Sporting Club ha annunciato Miguel Veloso come nuovo allenatore della squadra Primavera. Veloso, ex centrocampista che ha terminato la carriera con la maglia nerazzurra, torna nel club dopo aver lavorato come collaboratore nello staff tecnico dell’Atalanta. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla società e fa seguito a un’esperienza nel settore tecnico di livello superiore. Veloso prenderà in carico la guida della formazione giovanile nel corso della prossima stagione.