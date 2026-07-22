Miguel Veloso è il nuovo allenatore della squadra Primavera del Pisa
Il Pisa Sporting Club ha annunciato Miguel Veloso come nuovo allenatore della squadra Primavera. Veloso, ex centrocampista che ha terminato la carriera con la maglia nerazzurra, torna nel club dopo aver lavorato come collaboratore nello staff tecnico dell’Atalanta. La nomina è stata comunicata ufficialmente dalla società e fa seguito a un’esperienza nel settore tecnico di livello superiore. Veloso prenderà in carico la guida della formazione giovanile nel corso della prossima stagione.
PISA – Il Pisa Sporting Club affida la panchina della formazione Primavera a Miguel Veloso. L’ex centrocampista, che ha concluso la carriera da calciatore proprio indossando la maglia nerazzurra, rientra nel club dopo una parentesi nello staff tecnico dell’Atalanta al fianco di Juric. In precedenza, Veloso aveva fatto parte dello staff tecnico del Pisa che ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2024-2025. Il nuovo allenatore ha assunto immediatamente la guida della squadra, attualmente impegnata nel ritiro precampionato a Casciana Terme fino a sabato 8 agosto, in vista dell’avvio del prossimo Campionato Primavera 2. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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