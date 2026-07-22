Sopra i 30 gradi non si può lavorare | scatta lo sciopero al supermercato GS di Albano

Un supermercato a Albano ha avviato uno sciopero a causa delle alte temperature, superiori ai 30 gradi, all’interno del locale. I lavoratori hanno deciso di astenersi dalle attività a causa delle condizioni di temperatura considerate insalubri, che aumentano il rischio di malori e problemi di salute. La protesta è iniziata questa mattina e coinvolge tutto il personale del punto vendita. Non sono state riportate altre azioni di protesta o richieste specifiche.

Le ultime settimane hanno dimostrato come il caldo estremo sul posto di lavoro non sia solo un disagio ma un grave rischio per la salute. I malori causati dalle alte temperature sono considerati infortuni sul lavoro, e i datori di lavoro, anche a seguito delle ultime determinazioni seguite a accordi con le organizzazioni sindacali, sono tenuti per legge a riorganizzare le attività e prevedere pause per evitare lo stress termico. È da questo presupposto che nasce la mobilitazione promossa dalla Fisascat Cisl al supermercato GS di Albano Sant’Alessandro (l’ex Carrefour all’angolo tra via Tonale e via Cavour), dove mercoledì 22 luglio è stata indetta una giornata di sciopero per tutte le lavoratrici e i lavoratori impegnati nel punto vendita: su 17 dipendenti sono solo 5 quelli che si sono presentati regolarmente al lavoro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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