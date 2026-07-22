Il 18 settembre verrà pubblicata l'antologia intitolata “Sono Lucio” di Sony Music Italy, dedicata a Lucio Dalla. La raccolta include brani del cantautore e sarà disponibile in pre-order a partire dal 22 luglio.

BOLOGNA – Il 18 settembre esce “Sono Lucio” (Sony Music Italy), l’antologia che celebra il genio intramontabile di Lucio Dalla. Da oggi, 22 luglio, la raccolta è disponibile in pre-order: https:bio.tosonolucio. Un emozionante viaggio tra poesia, musica e immagine pensato sia per i fan storici, sia per chi desidera entrare in contatto per la prima volta con l’universo di uno dei più importanti cantautori della storia della musica italiana. A rendere “Sono Lucio” un vero e proprio oggetto d’arte è la cura del visual del progetto, a partire dalla copertina per la quale è stata scelta un’iconica fotografia di Luigi Ghirri. La cover, inoltre, è impreziosita da un particolare dettaglio strettamente legato al cantautore: il titolo della raccolta è scritto con la calligrafia di Lucio Dalla. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Sono Lucio”, una nuova antologia per celebrare il genio di Dalla

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