Il consiglio comunale ha approvato la costruzione di uno skatepark pubblico e coperto a Bussero. La struttura sarà accessibile tutto l’anno, indipendentemente dal meteo. Si tratta del primo impianto di questo tipo nel territorio e mira a diventare un punto di riferimento per i giovani della zona. L’opera sarà realizzata nel rispetto delle normative vigenti e con un investimento dedicato alla sicurezza e alla funzionalità.

Lo skateboarding dell’hinterland si prepara a fare il salto di qualità con la nascita del primo skatepark pubblico coperto del territorio, a Bussero. Un’opera pensata per permettere ai giovani di girare sulla tavola tutto l’anno, a prescindere dalle condizioni meteo e destinata a diventare un punto di riferimento unico per tutta la zona. Il merito va al progetto " Siamo fuori dal tunnel ", nato dalla sinergia tra Wheelbite (Tuckanee Asd) e la polisportiva locale B.EST (Bussero. Educazione Sport e Territorio), che si è aggiudicato le risorse del bando " YouthBank is for you ", promosso da YouthBank Milano, Fondazione di Comunità Milano e Fondazione Equita per valorizzare le idee dei ragazzi tra i 16 e i 26 anni del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Skatepark pubblico e coperto. Semaforo verde alla struttura

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