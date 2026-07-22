Sinner si gode la pausa | vacanze romantiche con Laila Hasanovic dopo Wimbledon

Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si trova in Sardegna con la fidanzata Laila Hasanovic, una coppia di amici e il cane Snoopy. Le foto sono state pubblicate su Chi. Il tennista ha scelto di prendersi alcuni giorni di pausa, trascorrendo il tempo in un ambiente tranquillo e informale. La vacanza si svolge tra momenti di relax e convivialità, lontano dai campi da tennis.

Le foto su Chi. Dopo il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner si concede qualche giorno di relax in Sardegna insieme alla fidanzata Laila Hasanovic, a una coppia di amici e al suo inseparabile cane Snoopy. A immortalare la vacanza è il settimanale Chi, che nel numero in edicola questa settimana dedica la copertina al numero uno del tennis mondiale, mostrando un lato inedito del campione azzurro. Jannik Sinner e Laila Hasanovic: in Sardegna esplode la passione. Le foto esclusive Gli scatti esclusivi raccontano momenti di serenità e complicità nella villa sul mare di Porto Rafael. Tra tuffi in piscina, risate, giochi e tenerezze con la compagna, Sinner appare lontano dalla consueta immagine riservata e concentrata che lo accompagna sui campi da tennis. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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JANNIK SINNER VOLA VIA CON LAILA HASANOVIC DOPO WIMBLEDON: LA FUGA ROMANTICA

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