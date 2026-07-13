Laila Hasanovic per Sinner a Wimbledon l’abbraccio della vittoria

Da dilei.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 12 luglio, sul Centre Court di Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto un match importante. La partita ha visto il tennista italiano superare l’avversario, consolidando la sua posizione nel torneo. L’incontro si è concluso con un risultato favorevole per Sinner, che ha festeggiato con un abbraccio con la sua allenatrice. La vittoria rappresenta un passo significativo nel cammino del tennista nel torneo.

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Domenica 12 luglio, il  Centre Court di Wimbledon  ha ospitato l’ennesimo capitolo della cavalcata di  Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, reduce da una semifinale dominata contro  Novak Djokovic, ha piegato  Alexander Zverev  in una  finale  lunghissima e nervosa, chiusa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco, difendendo così il titolo conquistato dodici mesi prima contro  Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino è il quinto Slam in carriera, il trentesimo trofeo complessivo e la centesima vittoria nei tornei del  Grande Slam: cifre che indicano una stagione tornata a correre alla velocità giusta dopo le  difficoltà di Parigi. Ma accanto ai numeri, ieri, è rimasta impressa soprattutto l’immagine di Sinner che, subito dopo il match point, si dirige verso la sua tribuna e stringe a sé Laila Hasanovic. 🔗 Leggi su Dilei.it

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