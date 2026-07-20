Dispositivi digitali acquisto e concessione in comodato d’uso al personale | guida operativa per DS e DSGA + 25 documenti da scaricare per la gestione amministrativa

Da orizzontescuola.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 marzo 2026, n. 38, riguarda la gestione dei dispositivi digitali destinati al personale scolastico. Prevede due interventi distinti: l’acquisto diretto e la concessione in comodato d’uso. Le procedure devono essere separate dal punto di vista amministrativo, contabile e documentale. La guida operativa offre indicazioni pratiche per i dirigenti scolastici e i responsabili amministrativi, includendo anche 25 documenti scaricabili per la gestione.

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Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38 contiene due linee di intervento profondamente diverse, che non devono essere sovrapposte sul piano amministrativo, contabile e documentale. L’articolo 1 finanzia percorsi di formazione rivolti ai docenti e al personale educativo nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L’articolo 2, oggetto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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