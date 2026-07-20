Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 6 marzo 2026, n. 38, riguarda la gestione dei dispositivi digitali destinati al personale scolastico. Prevede due interventi distinti: l’acquisto diretto e la concessione in comodato d’uso. Le procedure devono essere separate dal punto di vista amministrativo, contabile e documentale. La guida operativa offre indicazioni pratiche per i dirigenti scolastici e i responsabili amministrativi, includendo anche 25 documenti scaricabili per la gestione.

Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 6 marzo 2026, n. 38 contiene due linee di intervento profondamente diverse, che non devono essere sovrapposte sul piano amministrativo, contabile e documentale. L’articolo 1 finanzia percorsi di formazione rivolti ai docenti e al personale educativo nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. L’articolo 2, oggetto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inizio anno scolastico 26/27: la guida operativa per DS, DSGA, segreterie, staff. Con + di 150 circolari e documenti e 7 tutorial su IA e operazioni di segreteriePer l’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 è stata pubblicata una guida operativa destinata a dirigenti scolastici, DSGA, segreterie e staff.

Temi più discussi: Dispositivi digitali, acquisto e concessione in comodato d'uso al personale: guida operativa per DS e DSGA + 25 documenti da scaricare per la gestione amministrativa; Ammissione ai finanziamenti ministeriali di diversi istituti scolastici del territorio sannita; Voucher Doppia Transizione 2026: contributi alle pmi per digitale e investimenti green; E-commerce e logistica last mile: un mercato che continua a crescere a livello internazionale.

Ogni ricerca, app e acquisto lascia tracce che alimentano profili digitali, pubblicità mirata e nuovi rischi per la nostra libertà #Digitale x.com

Come risparmiare sulle licenze di Windows, Microsoft Office e altri programmiScopri come scegliere e acquistare licenze per Windows, Microsoft Office e altri programmi, riducendo i costi senza rinunciare a praticità e assistenza. digitalic.it

Bonus smartphone e tablet 2026, legge 104. Quanto spetta di sconto e su quali modelliTra le agevolazioni riconosciute alle persone con disabilità ci sono anche quelle per l'acquisto di smartphone e tablet. Ecco quanto si risparmia. money.it