Siccità l’emergenza per ora è passata

Da ecodibergamo.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le recenti piogge hanno evitato i razionamenti idrici per l’agricoltura e hanno ridotto le temperature estreme. La siccità, che aveva causato preoccupazioni, sembra essere sotto controllo temporaneamente. Tuttavia, gli esperti sottolineano l’importanza di conservare l’acqua e di realizzare bacini artificiali. La situazione meteorologica rimane sotto osservazione, ma al momento non sono previste ulteriori restrizioni legate alla scarsità d’acqua.

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METEO. Le ultime precipitazioni hanno scongiurato i razionamenti per l’agricoltura. E addio al super caldo. Reduzzi: «Ma l’acqua va conservata, vanno fatti i bacini artificiali». Sulle Orobie i laghetti sono ancora a secco. Ultimo colpo di coda del maltempo e fine di un lungo mese di caldo e afa. Dopo 31 giorni di temperature roventi e umidità elevata, la Bergamasca torna finalmente a respirare. I violenti temporali che tra la mattinata e la serata di martedì hanno attraversato la provincia, hanno messo un punto fermo all’ondata di calore che si è trascinata dal 18 giugno fino a sabato scorso, senza mai una vera rinfrescata, con temperature sempre oltre i 32 gradi e punte fino a 37. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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