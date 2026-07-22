siamo partiti da zero se trionferemo porto tutti quanti in riviera

Il tecnico della squadra Juniores ha dichiarato che hanno iniziato da zero dopo la fine del ciclo con i 2007. Ha aggiunto che, se otterranno il successo, porterà tutti in riviera. Alla vigilia, ha affermato di aver vinto con i giovani nel 2024, sottolineando il punto di partenza da zero. La squadra si prepara alla partita senza ulteriori dettagli sui risultati o le sfide imminenti.

Leonardo Virdò, tecnico del Gatta Juniores. Sensazioni alla vigilia? "Siamo partiti da zero dopo la chiusura del ciclo coi 2007, con loro nel 2024 abbiamo vinto. Alleno in inverno all’Atletic Progetto Montagna, nelle giovanili, e ho avuto anche i 2008 che mi hanno chiesto di fare il torneo tutti assieme. Così abbiamo messo in piedi la squadra, dove c’è anche qualche 2010 e un solo 2009". Vi aspettavate la finale? "Speravamo di fare bene, e con gli esterni giusti ci siamo riusciti. Abbiamo esterni dello Juventus Club di Parma, del Saliceta di Modena, e del Fraore. Poi abbiamo avuto nella prima un ragazzo, proprio contro la Querciolese. Purtroppo abbiamo avuto una svista, perchè aveva fatto la preparazione col Sassuolo e non poteva giocare, e abbiamo perso a tavolino". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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