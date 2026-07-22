Durante una notte al museo, alcuni ragazzi hanno guidato i visitatori offrendo loro interpretazioni e voci diverse sul patrimonio artistico. Le guide, considerate “speciali”, hanno fornito prospettive alternative rispetto alle visite tradizionali, arricchendo l’esperienza. I partecipanti hanno potuto vivere l’arte in modo più coinvolgente, grazie a queste narrazioni che hanno reso il percorso più emozionante e stimolante. La serata ha visto un pubblico interessato e partecipe, immerso nelle opere e nelle storie raccontate dai giovani guide.

Sono guide ‘speciali’, che possono dare una prospettiva diversa al viaggio che solitamente si accompagna alla visita di un museo. Diversa può voler dire ancora più emozionante e stimolante per il pubblico che si offre a quello sguardo, immerso nella bellezza e nell’arte. " Nuovi sguardi, nuove narrazioni " è il titolo della visita guidata dei ragazzi e delle ragazze delle cooperative sociali Cui, Il Girasole, Kepos, La Tartaruga, Margherita e New Naif, ciascuno e ciascuna con i propri punti di vista, che domani sera, alle 21, trasformeranno il museo dell’Opera del Duomo in un’esperienza viva e coinvolgente: un percorso unico fra le opere del museo raccontate attraverso nuove voci, emozioni e angolazioni inedite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sguardi e voci per vivere l’arte. Una notte al museo con i ragazzi

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