Sesto San Giovanni 19enne accoltellato e rapinato | arrestato egiziano

Un uomo di 19 anni, senza fissa dimora, è stato accoltellato e rapinato in una strada di Sesto San Giovanni. È stato colpito con due ferite, una al torace e l’altra alla coscia, e poi derubato prima di fuggire. La vittima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Un uomo di origine egiziana è stato arrestato in relazione all’aggressione.

Due coltellate, una al torace e l’altra alla coscia. Poi la rapina e la fuga La vittima, un ragazzo di 19 anni senza fissa dimora, era stato accompagnato in codice rosso al Niguarda. Questo nella serata di venerdì 3 luglio in un parco di Sesto San Giovanni, nelle scorse ore i carabinieri hanno fermato uno dei presunti responsabili. Si tratta di un 23enne, cittadino egiziano, che è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto nella giornata di lunedì 20 luglio. Il provvedimento emesso dalla procura di Monza riguarda i reati di rapina aggravata e di tentato omicidio in concorso con altri soggetti. Altre tre persone, sempre presunti responsabili, erano state fermate e sottoposte alla misura cautelare in carcere lo scorso 4 luglio, poche ore dopo il fatto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Baby gang acc*ltella il compagno (sbagliato) fuori da scuola dopo una lite

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