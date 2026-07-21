Ragazzo di 19 anni accoltellato a Sesto San Giovanni | un altro giovane arrestato per tentato omicidio in concorso
Un giovane di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso dopo aver accoltellato un ragazzo di 19 anni a Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta in strada, e il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha fermato l’arrestato poco dopo l’incidente. Sono in corso indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.
Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso perché accusato di aver accoltellato un 19enne a Sesto San Giovanni (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it
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