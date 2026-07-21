Ragazzo di 19 anni accoltellato a Sesto San Giovanni | un altro giovane arrestato per tentato omicidio in concorso

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso dopo aver accoltellato un ragazzo di 19 anni a Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta in strada, e il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha fermato l’arrestato poco dopo l’incidente. Sono in corso indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso perché accusato di aver accoltellato un 19enne a Sesto San Giovanni (Milano). 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prof accoltellata a scuola, «lo studente di 13 anni fortemente influenzato» dai social

Video Prof accoltellata a scuola, «lo studente di 13 anni fortemente influenzato» dai social

Notizie e thread social correlati

Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato al parco: tre arrestati per tentato omicidioNella serata di venerdì a Sesto San Giovanni, tre persone sono state arrestate con l’accusa di tentato omicidio dopo un episodio di accoltellamento...

Leggi anche: Diciannovenne accoltellato nel parchetto a Sesto San Giovanni, 3 giovani fermati per tentato omicidio

Temi più discussi: Crema, 19enne ucciso a coltellate nel parcheggio di un supermercato. Fermate tre persone; San Salvatore Monferrato in lutto: muore un ragazzo di 19 anni; Ragazzo di 19 anni accoltellato nel parcheggio di un supermercato: morto. Due fermati per l'omicidio; Ucciso a coltellate a Crema: tre giovani fermati per l’omicidio del 19enne Youssef Abdelaziz.

ragazzo di ragazzo di 19 anniRagazzo di 19 anni accoltellato a Sesto San Giovanni: un altro giovane arrestato per tentato omicidio in concorsoUn ragazzo di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso perché accusato di aver accoltellato un 19enne a Sesto San Giovanni ... fanpage.it

ragazzo di ragazzo di 19 anniInterprete genovese ucciso a Milano, fermato un ragazzo di 19 anni. Indagato anche un minorenneL’uomo, che aveva 60 anni, era stato ucciso nel suo appartamento di via Oxilia lo scorso 13 giugno. Il presunto assassino stava cercando di allontanarsi da Melzo in treno ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web