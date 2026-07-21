Ragazzo di 19 anni accoltellato a Sesto San Giovanni | un altro giovane arrestato per tentato omicidio in concorso

Notizia in breve

Un giovane di 23 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio in concorso dopo aver accoltellato un ragazzo di 19 anni a Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta in strada, e il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. La polizia ha fermato l’arrestato poco dopo l’incidente. Sono in corso indagini per chiarire i motivi dell’aggressione.