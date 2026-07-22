Serie B il presidente Bedin | Vogliamo migliorare i dati dell' anno scorso

Da lapresse.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin, ha partecipato alla presentazione del calendario della stagione 2026-27 al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. In quell'occasione, ha dichiarato che la lega punta a migliorare i risultati dell’anno precedente. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui dati o sugli obiettivi specifici. La presentazione ha coinvolto anche altri rappresentanti della lega e si è concentrata sulla programmazione delle partite.

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Il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin è al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno per la presentazione del calendario della stagione sportiva 202627. “Ringrazio la città e il sindaco per l’accoglienza”, ha detto nel foyer. “ L’obiettivo è superare i numeri dell’anno scorso “. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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