Serie B il giorno dei calendari | cresce l’attesa per Avellino Benevento e Juve Stabia
Tra pochi minuti, alle 18, si terrà la presentazione ufficiale dei calendari della Serie BKT 2026-2027, presso il Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno. L’evento è organizzato dalla Lega Serie B e si svolge nella “Città del Travertino”. Sono attese notizie sui programmi di avellinesi, beneventani e stabiesi, con particolare interesse per le partite che coinvolgono queste squadre. La cerimonia si svolge in una location storica, con la partecipazione di rappresentanti delle società e media.
Tempo di lettura: 2 minuti Con il “fischio d’inizio fissato alle 18”, tra pochi minuti sarà la prestigiosa cornice del Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno a ospitare la presentazione dei calendari della Serie BKT 20262027, evento organizzato dalla Lega Serie B nella suggestiva “Città del Travertino”. La serata sarà condotta dalla giornalista di Rai Sport Simona Rolandi e dal telecronista di DAZN Alessandro Iori e vedrà la partecipazione straordinaria dell’attore e regista marchigiano Neri Marcorè, insieme alle musiche del pianista Eros Cristiani, autore della sigla della Serie BKT. Tra gli ospiti del mondo sportivo è prevista anche la presenza della Legend della Serie B Daniele Cacia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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