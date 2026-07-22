Serie B il calendario è servito | subito sfide da brividi e un debutto che può già cambiare la stagione

Da notizieaudaci.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calendario della Serie B 2026-2027 è stato annunciato ad Ascoli. La stagione inizierà con incontri impegnativi che potrebbero influenzare già le prime posizioni in classifica. La prima giornata prevede sfide tra squadre di alta classifica e neopromosse. La Lega ha pubblicato il programma completo del campionato, che si svolgerà secondo un calendario ufficiale fino alla fine della stagione.

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Svelato ad Ascoli il calendario della Serie B 2026202. La corsa verso la Serie A può finalmente cominciare. La Lega Serie B ha svelato il calendario del campionato 20262027 (clicca qui per vedere). È il Teatro dei Filarmonici il palcoscenico scelto per presentare la 95ª edizione del campionato cadetto. Da uno dei luoghi simbolo della città marchigiana è stato svelato il percorso delle venti protagoniste della stagione che prenderà il via il 22 agosto, preceduta dall’Open Day del 21 agosto. L’urna non ha risparmiato nessuno e già il primo turno propone incroci di grande fascino tra piazze storiche, neopromosse e squadre appena retrocesse dalla massima serie. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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