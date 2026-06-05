di Paolo Moramarco Calendario Inter, alla terza è già big match contro il Napoli: date e incroci delle sfide più importanti della stagione 20262027!. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 202627, e l’ Inter si presenterà da campione d’Italia in carica sotto la guida di Cristian Chivu, pronta a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il percorso dei nerazzurri prevede subito sfide di grande rilievo, con il primo big match contro il Napoli in casa alla terza giornata e il ritorno al Maradona previsto a gennaio. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con la Juventus, con l’andata a San Siro a gennaio e il ritorno all’Allianz Stadium a maggio, così come i confronti con il Milan, con la trasferta di novembre e la gara interna di febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Calendario Inter, alla terza è già big match: date e incroci delle sfide più importanti della stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CA INTER JAN26 GST 1.5 EXAM DAY STRATEGY WITH 54 IMPORTANT QUESTIONS LIST|| 30+ MARKS GUARANTEE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il calendario della Serie A: si parte nel weekend del 22-23 agosto, i primi big match alla terza poi i derby – I sorteggi

Leggi anche: Calendario Serie A 2026/27: l’Inter fa l’esordio con il Monza. Alla terza il big match con il Napoli e Juventus-Milan

Temi più discussi: Serie A, venerdì 5 giugno il calendario 2026/27; Aspettando il Calendario della Serie A Enilive 2026/27; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Oggi si svela il nuovo calendario della Serie A: tutte le novità da sapere.

Inter, calendario 2026/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo in chiusura x.com

Calendario Serie A 2026-2027, partenza durissima per il Napoli e finale da brividi per Roma, Inter e MilanÈ nata la Serie A 2026-2027: l'analisi del calendario di Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan dalla prima all'ultima giornata di campionato ... fanpage.it

Calendario Serie A, inizio non semplice per il Napoli: l’Inter alla terzaE' stato sorteggiato il calendario di Serie A:inizio non semplice per il Napoli che alla terza vola a Milano contro l'Inter ... napolicalciolive.com

[F1BigData] Monaco GP 2023 Simulazione E se Alonso fosse entrato ai box per gomme intermedie invece che per gomme medie? reddit