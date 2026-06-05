Calendario Inter alla terza è già big match | date e incroci delle sfide più importanti della stagione

Da internews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter affronterà già alla terza giornata un match contro il Napoli. La stagione 20262027 presenta diverse sfide di rilievo, con incontri tra le squadre più competitive del campionato. Sono state programmate date specifiche per queste partite, che rappresentano alcune delle sfide più attese. Il calendario include anche altri incontri importanti, ma il confronto con il Napoli si distingue come uno dei primi big match della stagione.

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di Paolo Moramarco Calendario Inter, alla terza è già big match contro il Napoli: date e incroci delle sfide più importanti della stagione 20262027!. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 202627, e l’ Inter si presenterà da campione d’Italia in carica sotto la guida di Cristian Chivu, pronta a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il percorso dei nerazzurri prevede subito sfide di grande rilievo, con il primo big match contro il Napoli in casa alla terza giornata e il ritorno al Maradona previsto a gennaio. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con la Juventus, con l’andata a San Siro a gennaio e il ritorno all’Allianz Stadium a maggio, così come i confronti con il Milan, con la trasferta di novembre e la gara interna di febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com

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