Calendario Inter alla terza è già big match | date e incroci delle sfide più importanti della stagione
L'Inter affronterà già alla terza giornata un match contro il Napoli. La stagione 20262027 presenta diverse sfide di rilievo, con incontri tra le squadre più competitive del campionato. Sono state programmate date specifiche per queste partite, che rappresentano alcune delle sfide più attese. Il calendario include anche altri incontri importanti, ma il confronto con il Napoli si distingue come uno dei primi big match della stagione.
di Paolo Moramarco Calendario Inter, alla terza è già big match contro il Napoli: date e incroci delle sfide più importanti della stagione 20262027!. La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 202627, e l’ Inter si presenterà da campione d’Italia in carica sotto la guida di Cristian Chivu, pronta a difendere il titolo conquistato nella scorsa stagione. Il percorso dei nerazzurri prevede subito sfide di grande rilievo, con il primo big match contro il Napoli in casa alla terza giornata e il ritorno al Maradona previsto a gennaio. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti con la Juventus, con l’andata a San Siro a gennaio e il ritorno all’Allianz Stadium a maggio, così come i confronti con il Milan, con la trasferta di novembre e la gara interna di febbraio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Segui gli aggiornamenti su Inter.
CA INTER JAN26 GST 1.5 EXAM DAY STRATEGY WITH 54 IMPORTANT QUESTIONS LIST|| 30+ MARKS GUARANTEE
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il calendario della Serie A: si parte nel weekend del 22-23 agosto, i primi big match alla terza poi i derby – I sorteggi
Leggi anche: Calendario Serie A 2026/27: l’Inter fa l’esordio con il Monza. Alla terza il big match con il Napoli e Juventus-Milan
Temi più discussi: Serie A, venerdì 5 giugno il calendario 2026/27; Aspettando il Calendario della Serie A Enilive 2026/27; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Oggi si svela il nuovo calendario della Serie A: tutte le novità da sapere.
Inter, calendario 2026/27: esordio col Monza, Napoli alla terza. Juve, Lazio e Sassuolo in chiusura x.com
#SerieA Calendario Completo degli azzurri, si gioca la prima a Genoa, alla terza contro l’Inter! 1ª #GenoaNapoli 2ª #NapoliComo 3ª #InterNapoli 4ª #NapoliBologna 5ª #FiorentinaNapoli 6ª #NapoliFrosinone 7ª #VeneziaNapoli 8ª #NapoliRoma 9ª #MonzaN facebook
Calendario Serie A 2026-2027, partenza durissima per il Napoli e finale da brividi per Roma, Inter e MilanÈ nata la Serie A 2026-2027: l'analisi del calendario di Inter, Napoli, Juventus, Roma e Milan dalla prima all'ultima giornata di campionato ... fanpage.it
Calendario Serie A, inizio non semplice per il Napoli: l’Inter alla terzaE' stato sorteggiato il calendario di Serie A:inizio non semplice per il Napoli che alla terza vola a Milano contro l'Inter ... napolicalciolive.com
[F1BigData] Monaco GP 2023 Simulazione E se Alonso fosse entrato ai box per gomme intermedie invece che per gomme medie? reddit