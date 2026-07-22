A tre settimane dall'apertura del calciomercato, i club di Serie A devono sistemare 92 calciatori in esubero. Questi giocatori rappresentano un ostacolo alla possibilità di effettuare nuove operazioni di mercato e devono trovare una nuova sistemazione. I costi legati a questi esuberi variano, e molti sono già in trattativa con altri club o in cerca di una nuova destinazione. La preparazione estiva prosegue con queste questioni ancora aperte.

A tre settimane dall'inizio ufficiale del calciomercato, con la preparazione estiva che è già cominciata per tutte le squadre, sono 92 gli esuberi di cui i club di Serie A si devono liberare per avere margine di manovra per nuove operazioni. Scopriamo squadra per squadra la situazione di ognuna delle venti partecipanti al prossimo campionato. Al momento l'unico calciatore che può essere ritenuto un esubero è Mitchell Bakker, che negli ultimi due anni ha giocato poco anche a causa di diversi problemi fisici. La società si sta adoperando per trovargli una nuova sistemazione dove possa avere maggiore spazio. In casa Bologna c'è un solo giocatore in esubero ed è Jesper Karlsson. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie A, un esercito di 92 esuberi: chi sono, quanto costano, dove possono andare

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