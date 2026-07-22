Un semaforo rosso per il green è stato installato in una città italiana. La decisione riguarda l'uso di segnali luminosi per limitare la circolazione di veicoli a basse emissioni. La misura mira a ridurre le emissioni di gas serra e favorire l'adozione di pratiche più sostenibili. La modifica è stata comunicata alle autorità locali e ai cittadini attraverso canali ufficiali.

Oh! Ecco un bel modo per fare apprezzare a tutti i cittadini la transizione energetica. La notizia è di quelle che ci riconcilia con il gas serra. Come vorremmo vivere nella Los Angeles di Blade Runner. Comunque. Per compensare i mancati introiti dei carburanti, la Gran Bretagna dal 2028 introdurrà una tassa chilometrica sulle auto elettriche e ibride. Beh dai. Non è male. Prima ti convincono a non usare l'auto a benzina per comprare quella elettrica, poi quando hai l'auto elettrica devi pagare perché non fai più benzina. Strano che l'iniziativa non arrivi dalla Ue. La copierà. E arriverà in Italia. Ci viene in mente quando ci martellavano per sostituire la benzina con il diesel per salvare il pianeta, e poi fecero il superbollo sul gasolio per salvare le accise. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Multa semaforo rosso Falla annullare

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Francesco lo chiedo a te perché nutro una stima infinita nei tuoi confronti. Ve lo chiedo con il cuore in mano mentre mi inginocchio sulle strisce pedonali con il semaforo rosso e le macchine che sfrecciano. Non smentite Foden al Milan, non oggi x.com

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