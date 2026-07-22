e Nicola Palma Il primo racconto all’amica in lacrime: "Mi ha stuprato". Poi le stesse parole ripetute a fatica al padre e alla madre, che decidono di chiamare immediatamente le forze dell’ordine per riferire quanto accaduto. È iniziata così, poco meno di quattro mesi fa, l’indagine per violenza sessuale che si è chiusa venerdì scorso con la notifica al presunto responsabile, un ventiduenne italiano che vive nell’hinterland sud, dell’ordinanza del gip Giulia D’Antoni, che ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con l’ulteriore prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 7. La vittima è una sedicenne che abita con i genitori nella periferia sud-ovest della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sedicenne violentata in un parco. L’approccio e il rifiuto: "Non voglio". Aggressore incastrato dalle chat

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sedicenne violentata in strada: arrestato un 21enneUn giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver violentato una ragazza di 16 anni in strada, nel pomeriggio del 5 giugno ad Avezzano.

Andrea Sempio, il Tg1: «Tentò un approccio e lei rifiutò». Le intercettazioni: parlava di Chiara Poggi in autoSono state rese pubbliche nuove intercettazioni che coinvolgono Andrea Sempio e si aggiungono alle prove già note nel caso Chiara Poggi.

Argomenti più discussi: Sedicenne violentata in un parco. L’approccio e il rifiuto: Non voglio. Aggressore incastrato dalle chat; Trento, 14enne violentata in una comunità per minori; Avellino, abusi su due minorenni di 10 e 16 anni: arrestato un 60enne; Milano, minorenne stuprata dal ragazzo conosciuto sul web.

Vicenza, 16enne violentata e picchiata in uno stabile abbandonato condannato a 9 anni di reclusione un 24enne angolano con cittadinanza italiana E pensare che molti ancora sostengono che gli stranieri delinquono di più perché non hanno il permesso di x.com

Questa è Magi e John Bish nel 2002, che tengono una foto della loro figlia Molly. La sedicenne era divertente, socievole e amava fare il bagnino. Due anni prima, sua madre l'aveva lasciata a Comins Pond per lavoro. Pochi minuti dopo, Molly era sparita. : r/Ho reddit