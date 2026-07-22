Sedicenne violentata in un parco L’approccio e il rifiuto | Non voglio Aggressore incastrato dalle chat

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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e Nicola Palma Il primo racconto all’amica in lacrime: "Mi ha stuprato". Poi le stesse parole ripetute a fatica al padre e alla madre, che decidono di chiamare immediatamente le forze dell’ordine per riferire quanto accaduto. È iniziata così, poco meno di quattro mesi fa, l’indagine per violenza sessuale che si è chiusa venerdì scorso con la notifica al presunto responsabile, un ventiduenne italiano che vive nell’hinterland sud, dell’ordinanza del gip Giulia D’Antoni, che ha disposto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, con l’ulteriore prescrizione di non uscire di casa dalle 22 alle 7. La vittima è una sedicenne che abita con i genitori nella periferia sud-ovest della città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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