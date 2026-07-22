Sean McCann, fratello di Madeleine, si sta preparando per le Olimpiadi e si allena dalle 4 del mattino. Ha iniziato a svegliarsi così all’età di undici anni per dedicarsi allo sport. Nonostante un inizio difficile con l’acqua, ha mantenuto questa abitudine di allenamento quotidiano. McCann ha raccontato che questa routine è una parte consolidata del suo percorso sportivo. Non sono stati forniti dettagli su altre tappe o risultati specifici.

Sean McCann racconta di essersi abituato fin dall’età di undici anni a svegliarsi anche alle quattro del mattino per allenarsi. Un impegno quotidiano che lo ha accompagnato nel suo percorso sportivo, nonostante il rapporto con l’acqua non fosse iniziato nel migliore dei modi. A otto anni praticava il triathlon e fu la madre Kate a portarlo al Loughborough Town Swimming Club. In un primo momento, ha ammesso, non aveva alcuna voglia di frequentare gli allenamenti e il nuoto non lo appassionava. Con il tempo, però, quella disciplina è diventata il centro della sua vita sportiva. Già a dieci anni era entrato nel programma agonistico del City of Leicester, avviando il cammino che lo avrebbe condotto fino alle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Sean McCann, il fratello di Madeleine punta alle Olimpiadi: “Mi alleno dalle quattro del mattino”

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