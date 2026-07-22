Scuola torna disponibile ComUnica per lo scambio digitale di documenti con le famiglie NOTA

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha riattivato il servizio ComUnica, la piattaforma digitale utilizzata per lo scambio di documenti tra famiglie e scuole. La riattivazione permette di inviare e ricevere dati in formato elettronico. La piattaforma era stata sospesa in precedenza e ora è di nuovo disponibile per le comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte. Nessuna modifica alle modalità di accesso o di utilizzo è stata comunicata.

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Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato la riattivazione di “ComUnica”, il servizio della Piattaforma Unica dedicato alla trasmissione digitale di dati e documenti tra famiglie e istituzioni scolastiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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