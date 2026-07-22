scuola mori va al risparmio via libera al progetto di sviluppo energetico

La scuola primaria ‘Don Antonio Mori’ avvierà un progetto di efficientamento energetico. Il piano prevede interventi per ridurre i consumi e migliorare l’isolamento dell’edificio. La decisione è stata approvata dall’amministrazione scolastica e riguarda l’intera struttura di viale Aldo Ferrari. Non sono stati comunicati dettagli sui tempi di realizzazione o sui costi. L’obiettivo è ottimizzare l’uso dell’energia senza modifiche strutturali significative.

Il plesso della scuola primaria ‘Don Antonio Mori’, parte integrante dell’Istituto comprensivo ‘Rita Levi Montalcini’ in viale Aldo Ferrari, si appresta a un radicale restyling energetico. Il Comune ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica per un’operazione da oltre 5,2 milioni di euro. L’investimento sarà sostenuto per circa 3,6 milioni dai fondi del Programma regionale + Liguria Fesr 2021-2027, nell’ambito dell’Azione 5.1.1 dedicata alle strategie territoriali di sviluppo sostenibile nelle aree urbane medie, mentre la quota restante, pari a circa 1,6 milioni, sarà coperta dalle casse comunali. "Un importante... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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