A San Severo, durante una perquisizione, è stata trovata una pistola-penna grazie a un cane specializzato nella ricerca di armi. Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. L’operazione è avvenuta nel centro della città e ha portato al sequestro dell’arma nascosta.

È scattato un arresto nel centro dell’Alto Tavoliere dove un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato a San Severo con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, a seguito di una perquisizione mirata. La perquisizione e il ruolo del cane Zac Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio, predisposti dalla Compagnia di San Severo (FG) con il supporto di un’unità cinofila proveniente dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno. L’obiettivo dell’operazione era la ricerca di armi detenute illegalmente nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Scovata a San Severo una pistola-penna grazie al cane "Zac", specialista nel cercare armi: 22enne arrestato

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Scovata a San Severo una pistola-penna grazie al cane Zac, specialista nel cercare armi: 22enne arrestatoUn 22enne di San Severo è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione illegale di arma clandestina e munizioni, sequestrata pistola-penna. virgilio.it