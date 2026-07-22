La Casa Bianca ha presentato un piano per rafforzare il settore scientifico, con l’obiettivo di superare la Cina. Il progetto mira a raddoppiare gli investimenti pubblici nella ricerca e a promuovere nuove politiche per sostenere l’innovazione. La proposta prende spunto dal rapporto del 1945 di Vannevar Bush, che aveva istituito il finanziamento federale alla ricerca negli Stati Uniti.

Ottant’anni dopo Science: The Endless Frontier di Vannevar Bush – il rapporto del 1945 che pose le basi del finanziamento federale alla ricerca e portò alla nascita della National Science Foundation – la Casa Bianca prova a riscrivere le regole del gioco della ricerca americana. Michael Kratsios, consigliere del presidente per la scienza e la tecnologia e direttore dell’Office of Science and Technology Policy (Ostp), ha presentato il 21 luglio a Donald Trump un rapporto – Science: A New Golden Age – che si propone come primo ripensamento organico dell’intero sistema scientifico-tecnologico statunitense dal dopoguerra a oggi. Il documento, annunciato da Kratsios sui social e pubblicato integralmente sul sito della Casa Bianca, non è un semplice esercizio retorico. 🔗 Leggi su Formiche.net

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© Formiche.net - Scienza e potenza, il piano Trump-Kratsios per battere la Cina (e riscrivere Vannevar Bush)

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