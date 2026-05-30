La Nasa ha presentato un piano ufficiale chiamato “Moon Base” con obiettivi di costruire una base sulla Luna, superando la Cina nei tempi. Sono stati annunciati contratti, date precise e un finanziamento di miliardi di dollari. L’Italia è coinvolta nel progetto, che prevede la partecipazione di diverse aziende e agenzie. La missione si inserisce in una strategia globale per stabilire una presenza umana stabile sulla Luna in tempi brevi.

Sembra l’incipit di una nuova stagione della serie tv For All Mankind, con un’unica differenza: questa volta non è finzione ma un piano ufficiale della Nasa, con date, contratti, miliardi già stanziati e persino l’ Italia nel cast dei protagonisti. Sullo sfondo, la solita corsa: Washington rivuole la Luna “per sempre” mentre Pechino accelera per piantare la sua bandiera entro il 2030. Nel giro di poche settimane la Nasa ha fatto quello che finora aveva accuratamente evitato: mettere nero su bianco un calendario, un’architettura e persino dei fornitori per una vera base lunare al Polo Sud. Al centro del piano c’è il programma Moon Base (ribattezzato Ignition Moon Base nei documenti tecnici), che affianca – e di fatto surclassa – la vecchia narrativa incentrata sulla stazione Gateway in orbita lunare. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Corsa alla Luna: la Nasa svela il piano segreto «Moon Base» per battere la Cina sul tempo

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NASA dettaglia il suo piano per costruire una base lunare al polo sud della Luna reddit

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