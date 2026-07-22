L'infortunio di uno degli atleti italiani durante i campionati nazionali ha modificato le possibilità di medaglia della squadra nella sciabola maschile ai Mondiali. La competizione si svolge ad Hong Kong e si concentra sulla squadra italiana, che cerca di competere contro la squadra francese, considerata favorita. La squadra francese si presenta come la principale avversaria degli italiani, che cercano comunque di ottenere un risultato positivo.

L’infortunio di Luca Curatoli durante gli Assoluti ha sicuramente cambiato le prospettive azzurra nella sciabola maschile prima agli Europei e poi ovviamente anche ai Mondiali che partiranno proprio oggi ad Hong Kong. L’Italia ha perso una possibile carta da medaglia (bronzo lo scorso anno a Tbilisi) e adesso deve sperare nel guizzo dei quattro convocati Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri, che dovranno prima di tutto passare dalla fase di qualificazione, visto che nessuno di loro è tra i primi sedici del ranking mondiale. Una sciabola maschile che parla decisamente francese, con i transalpini che si presentano con l’obiettivo di conquistare assolutamente il titolo iridato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Scherma, francesi da battere nella sciabola maschile ai Mondiali. Gli azzurri provano a sognare il colpo

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