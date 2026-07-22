Oggi si parla di scarpe personalizzate con dettagli Swarovski e borchie, indossate da molte celebrità. La società, con sede a Cattolica, ha ampliato il suo mercato online, arrivando a clienti in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. Le sneaker sono decorate con colori vivaci e elementi di design su misura, rendendo ogni paio unico. La produzione si concentra principalmente sulla personalizzazione digitale, con un’attenzione particolare ai dettagli di lusso.

Rimini, 22 luglio 2026 – Da Cattolica al mondo, passando per i colori di una sneaker. Mimanera è oggi una delle realtà più conosciute nel settore della personalizzazione delle calzature, con un business che viaggia soprattutto online e clienti in tutta Europa, Stati Uniti e Medio Oriente. “Swarovski, aerografo, cuciture e patch: dietro ad una scarpa ci sono tanti artigiani”, spiega Paolo Marchesani, ecommerce manager di Mimanera. Marchesani, come nasce tutto? “Tutto è partito dall’intuizione del nostro fondatore, Matteo Gamboni. I genitori vendevano sneakers e lui ha iniziato a personalizzarle applicando borchie e patch. Quelle scarpe hanno iniziato a piacere sempre di più e nel 2010 è nata Mimanera”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scarpe a misura di vip: “Swarovski e borchie, sneaker personalizzate ai piedi di mezzo mondo”

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