Scaricavano e condividevano materiale pedopornografico | sei arresti

Sei persone sono state arrestate per aver scaricato e condiviso materiale pedopornografico. L'operazione della Polizia di Stato di Milano faceva parte di un'iniziativa contro lo sfruttamento sessuale dei minori online. Durante le indagini sono stati sequestrati dispositivi elettronici e file sospetti. Le autorità hanno identificato e fermato i sospettati, che sono stati portati in carcere. L'indagine è ancora in corso per accertare eventuali altri coinvolgimenti.

Nell’ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato di Milano ha concluso un’operazione che ha portato all’arresto di sei persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre tre a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. L’indagine, condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Lombardia diretta dalla Procura della Repubblica di Milano, con il coordinamento operativo del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) del Servizio Polizia Postale e per la... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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