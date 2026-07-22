Sarah Toscano ha annunciato di essere impegnata nella scrittura di nuove canzoni, che saranno presto disponibili. La cantante ha anche espresso curiosità per il nuovo Sanremo condotto da Stefano De Martino. Oltre alla produzione musicale, sta partecipando a concerti estivi e sta lavorando a un progetto cinematografico intitolato Atlantide, che rappresenta un aspetto importante della sua attività artistica attuale.

Tra concerti estivi, nuovi brani in lavorazione e l’esperienza cinematografica legata ad Atlantide, Sarah Toscano sta vivendo uno dei momenti più intensi e significativi della sua giovane carriera artistica. Dopo aver conquistato il pubblico con la sua musica e aver continuato a costruire un percorso sempre più personale, la cantante è impegnata in una stagione ricca di appuntamenti dal vivo, senza però smettere di guardare al futuro e alla produzione di nuovi progetti. Intervista a Sarah Toscano al Giffoni. In occasione del Giffoni Film Festival, Sarah ha incontrato SuperGuida TV e ha raccontato le emozioni di questo periodo particolarmente stimolante, tra il Summer Tour, le canzoni in fase di scrittura e la voglia di sperimentare nuove sfumature artistiche. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Sarah Toscano a Giffoni: “Sto scrivendo nuova musica, presto arriveranno nuove canzoni. Sono curiosa del nuovo Sanremo di Stefano De Martino”

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Sarah Toscano: Così mi hanno scelta per Non abbiam bisogno di parole

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