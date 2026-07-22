Durante una partita del Santos, Neymar è stato coinvolto in una polemica per aver giocato a poker mentre la squadra era in campo. Il tecnico ha fornito spiegazioni sulla situazione, ma il fatto ha suscitato comunque attenzione nei media sportivi sudamericani.

Neymar è finito al centro della bufera per una partita di poker mentre il Santos era in campo. La ricostruzione. La figura di Neymar torna al centro delle cronache sportive sudamericane, dando vita a un piccolo “caso” mediatico sgonfiatosi nel giro di pochissimo tempo. La stella del Santos, di rientro da un deludente Mondiale vissuto con la maglia del Brasile, ha scatenato perplessità e polemiche tra i propri tifosi a causa del comportamento tenuto prima della partita di Coppa Sudamericana contro l’ Universidad Central. Mentre la formazione brasiliana si trovava in trasferta in Venezuela per disputare il match, O Ney non risultava tra i convocati ed è stato visto partecipare a un torneo di poker proprio mentre i compagni erano pronti a scendere in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Santos, bufera su Neymar: poker in patria mentre la squadra gioca! Mister Cuca fa chiarezza ma…

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