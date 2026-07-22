Sanità Messina Udc | Quello della Asl non è un riequilibrio ma un taglio da 4 milioni
Un consigliere provinciale dell’Udc ha criticato la riduzione di 4 milioni di euro nel budget delle attività aggiuntive della Asl Taranto, definendola un taglio piuttosto che un riequilibrio. La decisione dell’azienda sanitaria di presentare la diminuzione come un riequilibrio economico e finanziario è stata contestata, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi di tale riduzione. La questione riguarda l’impatto sulla gestione delle risorse e sui servizi offerti.
Tarantini Time Quotidiano La riduzione del budget destinato alle attività aggiuntive della Asl Taranto continua a far discutere. A intervenire è il consigliere provinciale dell’Udc, Emiliano Messina, che contesta la scelta dell’azienda sanitaria di definire “riequilibrio economico e finanziario” il taglio delle risorse. “Ho avuto modo di leggere le recenti precisazioni formulate dalla Direzione strategica della ASL Taranto sulla riduzione del budget destinato alle attività aggiuntive necessarie per l’erogazione delle prestazioni sanitarie. Tali riduzioni vengono definite dalla stessa ASL come azioni finalizzate al riequilibrio economico e finanziario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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