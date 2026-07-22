Sanità Messina Udc | Quello della Asl non è un riequilibrio ma un taglio da 4 milioni

Notizia in breve

Un consigliere provinciale dell’Udc ha criticato la riduzione di 4 milioni di euro nel budget delle attività aggiuntive della Asl Taranto, definendola un taglio piuttosto che un riequilibrio. La decisione dell’azienda sanitaria di presentare la diminuzione come un riequilibrio economico e finanziario è stata contestata, ma non sono stati forniti dettagli sui motivi di tale riduzione. La questione riguarda l’impatto sulla gestione delle risorse e sui servizi offerti.