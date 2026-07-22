Si è conclusa una riunione tra l’Aran e i rappresentanti degli infermieri sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2025-2027. La discussione è durata oltre un’ora e si è concentrata sulle modalità di aggiornamento delle condizioni di lavoro e delle retribuzioni. Non sono state annunciate decisioni definitive, e le parti continueranno a negoziare nelle prossime settimane. La discussione si inserisce in un confronto più ampio sulla contrattualistica del settore sanitario.

Prosegue il confronto sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2025-2027. Al termine della riunione all’ Aran, durata oltre quattro ore, il Nursind – principale sindacato delle professioni infermieristiche – esprime insoddisfazione per i contenuti economici della bozza, mentre l’Aran parla di “progressi concreti e misurabili”, ma richiama le organizzazioni sindacali a una comunicazione basata su dati “corretti coerenti”. Il commento del Nursind. Secondo il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega, il testo “delude sul piano economico”. Le retribuzioni “restano appiattite e si fa poco per il personale... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanità, il botta e risposta tra Aran e infermieri per il rinnovo del contratto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rinnovo contratto scuola, la Flc Cgil contro l’Aran: “Contratto blindato, così non va”Il quarto incontro tra Aran e i sindacati per il rinnovo del contratto scuola si è concluso senza accordo.

Rinnovo contratto scuola 2025-27, parte normativa: prossima riunione all’Aran il 24 giugno alle 15. Le posizioni dei sindacatiL'incontro all’Aran sulla parte normativa del rinnovo contrattuale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027 si è concluso.

Temi più discussi: Sanità, ricognizione o blocco? botta e risposta sul tema delle assunzioni; Bardi-Latronico e Cifarelli: botta e risposta su sanità e autonomia differenziata | Basilicata Notizie; Case di Comunità, botta e risposta tra Anaao e Forza Italia sull’esclusività dei medici; Medici ed esclusività, il botta e risposta tra Anaao e Forza Italia.

Carenza di infermieri in Asl 4, botta e risposta in consiglio regionale radioaldebaran.it/carenza-di-inf… x.com

Sanità, il botta e risposta tra Aran e infermieri per il rinnovo del contrattoProsegue il confronto per rinnovare il Contratto collettivo del comparto Sanità: le posizioni di Aran e infermieri ... lapresse.it

L'università italiana ha toccato il fondo? La riforma Bernini è legge reddit

Medici ed esclusività, il botta e risposta tra Anaao e Forza Italia(Kike Calvo via AP Images) Non si placa la scia di polemiche scatenata dall’emendamento ... msn.com