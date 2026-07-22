I vertici del Covesap hanno denunciato che due Usl venete non rispettano i tempi di attesa per le visite sanitarie, portando alcuni pazienti a rivolgersi ai Nas. Nonostante il Veneto sia tra le regioni con le migliori performance in sanità e liste di attesa, alcune persone hanno segnalato ritardi eccessivi. La denuncia riguarda specificamente il mancato rispetto delle tempistiche per le visite e le prestazioni sanitarie.

Hanno dovuto rivolgersi al Nas per ottenere il rispetto dei tempi di attesa da parte di due Usl i vertici del Covesap, il Coordinamento veneto Sanità Pubblica, che ha aperto 65 sportelli in tutta la regione proprio per aiutare i cittadini, a suon di ricorsi, a sottoporsi a esami e visite di specialistica ambulatoriale nel periodo indicato dal medico sulla ricetta. E cioè entro 3 giorni con priorità U (prestazione «urgente»), entro 10 con la B («breve»), entro 30 con la D («differita») ed entro 90 con la P («programmata»). «Siamo stati costretti a segnalare al Nas la situazione di due pazienti dell’Usl Serenissima e di quattro dell’Usl Veneto Orientale — conferma Salvatore Liard, coordinatore del Covesap —. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Sanità e liste d’attesa per le visite, il Veneto tra i migliori eppure i pazienti si rivolgono ai Nas

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