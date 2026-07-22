samsung svela la terza dimensione dello smartphone pieghevole un nuovo formato che cambia le regole

Samsung ha presentato un nuovo formato di smartphone pieghevole, introducendo la terza dimensione. La novità riguarda un design più flessibile che modifica le regole del settore, offrendo un’esperienza d’uso più versatile. La presentazione è avvenuta a Londra, sottolineando come questi dispositivi rappresentino una risposta alla staticità e alla prevedibilità del mercato degli smartphone. La nuova proposta di Samsung amplia le opzioni disponibili per gli utenti finali, rendendo i dispositivi più adattabili alle diverse esigenze.

da Londra Gli smartphone pieghevoli sono la risposta tattile e visiva alla fissità formale di un mercato troppo autoreferenziale, prevedibile, noioso. E, da oggi, sono ancora più flessibili, nel senso dell’esperienza d’uso e della possibilità di scelta per noi utenti finali. A Londra, nel corso del suo tradizionale evento Unpacked estivo, Samsung ha ufficialmente presentato il Galaxy Z Fold8: un modello che introduce una terza via. Prova a riscrivere le regole. Da chiuso, ricorda un passaporto. Ha uno schermo rettangolare da 5,5 pollici. Uno spazio largo abbastanza per leggere in modo agile le notifiche, per scrollare a ripetizione video brevi, per guardare le mappe o una pagina web. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide – Release Date + Massive Update Confirmed

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