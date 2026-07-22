samsung e il pieghevole formato passaporto

Samsung ha presentato un nuovo modello di smartphone pieghevole con una forma simile a quella di un passaporto. La proposta è stata annunciata ufficialmente e si aggiunge alle versioni già disponibili sul mercato. La novità si distingue per il design compatto e sottile, che richiama la forma di un passaporto tradizionale. L’azienda ha comunicato che il dispositivo sarà disponibile entro l’autunno, in attesa di eventuali altri modelli in arrivo, tra cui un possibile iPhone pieghevole.

Avete presente un passaporto? Ecco: la nuova forma dei pieghevoli è quella lì: preannunciata dai rumors tecnologici è arrivata grazie a Samsung. In attesa che poi in autunno si materializzi in formato iPhone. Dunque è questa la novità dei foldable dell’azienda coreana, che ha ampliato la sua gamma portando a tre i modelli con la piega sullo schermo, sempre più invisibile peraltro. Samsung ha presentato una nuova generazione molto ampia, ma il protagonista è chiaramente Galaxy Z Fold8, che debutta con un formato ripensato per rendere più naturale il passaggio tra uso quotidiano, lettura, video e multitasking. Con lui ecco lo Z Fold8 Ultra (che poi è il formato del precedente Fold) e lo Z Flip8 (quello a conchiglia), con l’aggiunta dei nuovi Galaxy Watch Ultra2 e Watch9. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Samsung Galaxy Foldable Passport Shape @Waveform

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