samsung rilancia con tre pieghevoli per tutti i gusti e le esigenze

Durante l’evento Unpacked H2, l’azienda sudcoreana ha presentato tre nuovi modelli di smartphone pieghevoli: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. La gamma comprende versioni con diverse caratteristiche per soddisfare varie esigenze di utilizzo. Questa è la prima volta che vengono annunciati tre dispositivi di questa tipologia contemporaneamente. La presentazione si è concentrata sulla nuova linea di prodotti, senza ulteriori dettagli sui prezzi o sulle specifiche tecniche.

Milano, 22 lug. (askanews) - Samsung rilancia la sfida nel mercato degli smartphone pieghevoli. All'evento Unpacked H2 l'azienda sudcoreana ha presentato una gamma completamente rinnovata che, per la prima volta, comprende tre modelli: Galaxy Z Fold8 Ultra, il nuovo Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Flip8. L'obiettivo è proporre dispositivi pensati per esigenze diverse, dalla produttività alla fruizione dei contenuti, fino a chi cerca uno smartphone compatto con funzioni di intelligenza artificiale, come ha sottolineato Nicolò Bellorini, Vice President Mobile Experience di Samsung Electronics Italia: "La novità è che ne lanciamo tre al posto di due ed è una cosa che abbiamo maturato dopo otto generazioni di pieghevoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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