Il Tribunale di Milano ha condannato in contumacia un dirigente per aver licenziato due collaboratori senza motivo valido. La sentenza si basa sulla mancanza di giustificazioni nei licenziamenti. Il centrodestra chiede le dimissioni del manager e definisce la situazione una figuraccia. La condanna riguarda esclusivamente il procedimento di licenziamento, senza coinvolgimento diretto di altre figure.

Ilaria Salis è stata condannata in contumacia dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi collaboratori “senza giusta causa”. Sarebbe spettato a lei l’onere di dimostrare la giusta causa dei licenziamenti ma, dal momento che gli avvocati hanno cercato invano di notificare il ricorso introduttivo del giudizio all'indirizzo ufficiale di residenza dell’europarlamentare, senza mai riuscire a effettuare la notifica, Salis è stata considerata contumace per tutto il procedimento. “Complimenti per chi ci è caduto. La Salis, grande eroina dell'estremismo sociale, ha avuto rapporti problematici con le case. Puntava a quelle altrui e probabilmente si è dimenticata di pagare un po' di affitti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis condannata per i licenziamenti, centrodestra all’attacco: “Figuraccia, valuti le dimissioni”

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