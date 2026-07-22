Il Salerno Danza Festival 2026 si concluderà tra il 24 e il 26 luglio con tre giornate di spettacoli a Camerota e Padula. La manifestazione, dedicata alla danza contemporanea e diretta da Luigi Aruta, si svolge in luoghi scelti per valorizzare le performance. La rassegna, giunta alla sua edizione, ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza artistica in ambienti suggestivi. La chiusura della manifestazione prevede eventi distribuiti tra le due località.

La danza contemporanea arriva al gran finale e, ancora una volta, sceglie luoghi capaci di trasformare ogni spettacolo in un'esperienza. Il Salerno Danza Festival – De Rerum Natura, diretto da Luigi Aruta, si prepara a chiudere la sua edizione 2026 con tre giornate tra Camerota e Padula, dal 24 al 26 luglio. Un ultimo capitolo che riassume la vocazione della rassegna: portare la ricerca coreografica fuori dai luoghi tradizionali dello spettacolo e metterla in dialogo con teatri, paesaggi, borghi e patrimoni monumentali. Dopo aver attraversato per oltre un mese il territorio salernitano, il festival approda così al Teatro Kamaraton e alla Certosa di San Lorenzo, patrimonio mondiale dell'umanità Unesco, confermando la sua idea di una danza capace di raccontare i luoghi e, allo stesso tempo, di lasciarsi trasformare da essi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - «Salerno Danza Festival», il gran finale tra Camerota e Padula

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