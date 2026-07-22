Roma | variazioni bilancio Comune 13,6 milioni per Metro e 13,5 milioni su caro bolletta

Sono due le variazioni al bilancio che arriveranno in Assemblea capitolina venerdì 24 luglio, prima della discussione generale sull’assestamento di bilancio del Comune di Roma. La prima variazione contempla un importo di 13,6 milioni di euro, suddiviso in due tranche: 6,7 milioni di euro per il 2026 e 6,9 milioni per il 2027 e il 2028. Questi fondi saranno utilizzati per “coprire gli oneri della sorveglianza antincendio e di gestione dell’emergenza sulle linee A e B della metropolitana, all’interno del contratto di servizio Atac”, ha spiegato l’assessora al Bilancio di Roma, Silvia Scozzese, nel corso della sua presentazione degli atti alla commissione Bilancio, presieduta da Lorenzo Marinone del Pd. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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