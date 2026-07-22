Roma | sorpresi a rubare in centro commerciale all’Eur arrestato 39enne caccia al complice

Due persone sono state arrestate mentre tentavano di rubare in un centro commerciale nella zona Eur di Roma. Un uomo di 39 anni è stato fermato sul posto, mentre si cerca ancora un possibile complice. La polizia ha notato i sospetti durante un controllo e ha bloccato uno dei due mentre tentava di scappare con la refurtiva. La coppia aveva organizzato attentamente il colpo, muovendosi tra gli scaffali del centro commerciale.

Avevano meticolosamente pianificato ogni fase del colpo, inscenando il loro copione tra gli scaffali di un centro commerciale situato nella zona dell’Eur, a Roma. Tuttavia, la loro strategia è stata interrotta da due agenti della polizia di Stato, che si trovavano liberi da servizio. Questi ultimi hanno riconosciuto la dinamica sospetta e, dopo aver bloccato uno dei complici, un uomo di 39 anni, lo hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato in concorso. La dinamica del furto sventato. In particolare, i due agenti, appartenenti rispettivamente al nucleo Polmetro e alla squadra mobile della Questura di Roma, hanno notato una coppia di giovani, i cui movimenti sincronizzati hanno destato i loro sospetti. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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