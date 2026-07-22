Roma | punto ristoro parco di Centocelle prende vita assegnata concessione della Bacciocchina
È stata assegnata la gestione del punto ristoro all’interno della “Bacciocchina”, l’ex stazione di rifornimento Agip sulla via Casilina nel parco di Centocelle. La procedura del bando del dipartimento capitolino Tutela Ambientale si è conclusa con l’assegnazione della concessione a titolo oneroso. La decisione riguarda l’area situata all’interno dell’area verde e ha seguito le procedure previste dal dipartimento. La gestione del punto ristoro ora sarà affidata a un soggetto privato.
Si è conclusa la procedura del bando del dipartimento capitolino Tutela Ambientale per la concessione a titolo oneroso della gestione del punto ristoro all’interno della “Bacciocchina”, l’ex stazione di rifornimento Agip situata sulla via Casilina nell’area del parco di Centocelle, a Roma. A darne notizia, attraverso una nota ufficiale, è stata l’assessora capitolina all’Ambiente, Sabrina Alfonsi. Riqualificazione della Bacciocchina. L’edificio, progettato dall’architetto Mario Bacciocchi negli anni ’50, è rimasto a lungo abbandonato e vandalizzato. Dopo essere stato acquisito mediante una procedura di esproprio, è stato completamente riqualificato dall’amministrazione capitolina grazie a un finanziamento di circa 1,6 milioni di euro. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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