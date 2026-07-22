Roma | punto ristoro parco di Centocelle prende vita assegnata concessione della Bacciocchina

Notizia in breve

È stata assegnata la gestione del punto ristoro all’interno della “Bacciocchina”, l’ex stazione di rifornimento Agip sulla via Casilina nel parco di Centocelle. La procedura del bando del dipartimento capitolino Tutela Ambientale si è conclusa con l’assegnazione della concessione a titolo oneroso. La decisione riguarda l’area situata all’interno dell’area verde e ha seguito le procedure previste dal dipartimento. La gestione del punto ristoro ora sarà affidata a un soggetto privato.