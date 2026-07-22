Roma | presidente Municipio IV commissariato di Polizia e’ una priorita’ non piu’ rinviabile

Nella notte, un incendio ha danneggiato diverse auto in via Facchinetti e via Satta, nel quartiere di Casalbruciato, a Roma. L’episodio si inserisce in una serie di incendi che stanno interessando la zona. Il presidente del Municipio IV ha dichiarato che la questione di un commissariato di Polizia e di un nuovo presidio è una priorità non più rinviabile. La polizia sta indagando sulle cause dell’incendio.

Gli incendi che nella notte hanno colpito Casalbruciato, un quartiere di Roma, hanno “distrutto diverse autovetture in via Facchinetti e in via Satta”, rappresentando l’ennesimo episodio di una preoccupante escalation che sta interessando il nostro territorio e che non può più essere sottovalutata. Massimiliano Umberti, presidente del Municipio Roma IV, ha espresso la sua piena vicinanza alle cittadine e ai cittadini coinvolti, nonché a tutte le persone che in queste ore lo hanno contattato, manifestando paura, rabbia e un profondo senso di insicurezza. “È inaccettabile che interi quartieri siano costretti a convivere con il timore che simili episodi possano ripetersi”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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