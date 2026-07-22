Roma Nicola Franco | abbiamo perso primato con piu’ reati frutto grande lavoro
Il presidente del Municipio VI di Roma ha annunciato di aver perso il primato per numero di reati nel territorio, nonostante un grande lavoro svolto. Ha espresso sorpresa per questo cambiamento e ha commentato la situazione della criminalità locale. La nota evidenzia un aumento dei reati rispetto al passato, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle cifre o le cause di questa variazione.
Il presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco, ha rilasciato una nota in cui esprime la sua sorpresa e il suo commento riguardo a un significativo cambiamento nella situazione della criminalità nel suo territorio. “Dopo decenni al primo posto, il Municipio VI delle Torri di Roma perde il suo primato: non è più questo il municipio a registrare il maggior numero di reati. Siamo passati dal primo al quarto posto. Di solito, quando si perde un primato c’è tristezza; al contrario, per noi è la certificazione della nostra buona Amministrazione, un’inversione di tendenza che è frutto del grande lavoro dell’unico municipio di centrodestra della Capitale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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