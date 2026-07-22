Roma-Fiumicino lavori sull’A91 | corsie di emergenza chiuse e limite a 90 fino a giugno 2027
L’autostrada A91 Roma-Fiumicino ha subito modifiche alla viabilità per lavori sul nuovo svincolo dell’area Cargo City. Le corsie di emergenza sono state chiuse e il limite di velocità ridotto a 90 kmh fino a giugno 2027. La modifica riguarda entrambe le direzioni e si rende necessaria per permettere l’avanzamento dei lavori di collegamento con l’area est dell’aeroporto.
Fiumicino, 22 luglio 2026 – Cambia la viabilità sull’ autostrada A91 Roma-Fiumicino. Per consentire l’avanzamento dei lavori legati al nuovo svincolo di interconnessione con l’ area Est Cargo City dell’aeroporto Leonardo da Vinci, Anas ha disposto la chiusura delle corsie di emergenza e nuovi limiti di velocità in entrambe le direzioni. Le limitazioni resteranno in vigore per un periodo particolarmente lungo: la conclusione è fissata alle ore 6 del primo giugno 2027. L’autostrada resterà percorribile, ma nei tratti interessati dal cantiere la velocità massima scenderà fino a 90 chilometri orari. A91 Roma-Fiumicino, le modifiche in direzione aeroporto. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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