Roma-Fiumicino lavori sull’A91 | corsie di emergenza chiuse e limite a 90 fino a giugno 2027

Notizia in breve

L’autostrada A91 Roma-Fiumicino ha subito modifiche alla viabilità per lavori sul nuovo svincolo dell’area Cargo City. Le corsie di emergenza sono state chiuse e il limite di velocità ridotto a 90 kmh fino a giugno 2027. La modifica riguarda entrambe le direzioni e si rende necessaria per permettere l’avanzamento dei lavori di collegamento con l’area est dell’aeroporto.