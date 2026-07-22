Dal 1° gennaio, il divario salariale tra uomini e donne in Italia si aggira all’11 per cento. Le lavoratrici precarie e atipiche risultano le più penalizzate, con retribuzioni inferiori rispetto ai colleghi maschi. Il decreto legislativo approvato a maggio stabilisce l’abolizione dell’Unar. La normativa dovrà essere recepita entro questa data.

Dal 1° gennaio, quando dovrà essere recepito il decreto legislativo del maggio di quest'anno sull'abrogazione dell'Unar-Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali che verrà sostituito dall'Organismo per la parità, organo collegiale indipendente con funzione di terzietà, anche il Lazio dovrà allinearsi declinando il ruolo delle consigliere di parità territoriali (quella nazionale andrà a scomparire) nell'alveo del nuovo ordinamento. Si è costruito intorno a questo tema il convegno organizzato martedì 21 luglio dalla Cisl, dal titolo «Lazio-Europa: area dei diritti e delle tutele. Il lavoro oltre le discriminazioni di genere», al quarto piano di Palazzo Merulana. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, divario salariale all'11 per cento: le più penalizzate sono le lavoratrici precarie e atipiche

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