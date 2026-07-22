Roma | controlli a Magliana un persona arrestata e cinque denunciate

Nel quartiere Magliana di Roma, i carabinieri hanno eseguito controlli che hanno portato all’arresto di una persona, alla denuncia di altre cinque e alla sanzione di tre attività commerciali. Le operazioni sono state condotte nelle ultime ore e hanno coinvolto diverse pattuglie sul territorio. Nelle verifiche sono stati riscontrati illeciti di vario genere, portando alle misure restrittive e sanzionatorie. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi specifici delle denunce o sulle infrazioni riscontrate.

Un arresto, cinque denunce e sanzioni per tre attività commerciali: questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nel quartiere Magliana di Roma. Le operazioni, condotte dai militari della compagnia Eur con il supporto del nucleo radiomobile, del nucleo elicotteri, del personale dell’ispettorato del lavoro e del Nas, sono state eseguite seguendo le linee strategiche stabilite dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise all’interno del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dettagli dell’arresto e delle denunce. In particolare, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 19 anni, trovato in possesso di oltre 119 g di sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, marijuana e hashish, oltre a 1. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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