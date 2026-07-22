Roma celebra 99 anni di storia | migliaia di tifosi in festa per l’anniversario dell’AS Roma

Migliaia di tifosi hanno partecipato a una festa nel centro storico di Roma per il 99° anniversario dell’AS Roma. L’evento si è svolto tra piazza San Silvestro e le vie limitrofe, con l’obiettivo di celebrare la storia del club. La manifestazione ha segnato l’inizio dei preparativi per il centenario previsto nel 2027. Non sono stati segnalati incidenti o eventi significativi durante l’incontro.

Una notte di passione giallorossa ha colorato il centro della Capitale. Migliaia di tifosi dell’ AS Roma si sono ritrovati tra piazza San Silvestro e le vie del centro storico per celebrare il 99° anniversario della fondazione del club, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso il centenario del 2027. La serata è iniziata con cori, bandiere e fumogeni, mentre il tradizionale corteo organizzato dalla Curva Sud ha attraversato il centro cittadino coinvolgendo oltre 6.000 sostenitori. Lo striscione d’apertura, con la scritta “Lo stemma del popolo”, ha reso omaggio al ritorno dello storico logo “ASR” sulla maglia della stagione 20262027. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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