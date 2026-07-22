Roma | accusa malore in strada al Tuscolano salvato 84enne

Da romadailynews.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa mattina, un uomo di 84 anni si è accasciato in strada nel quartiere Tuscolano di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, riuscendo a stabilizzarlo e trasferirlo in ospedale. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno assistito l’anziano prima del trasporto. La strada è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di soccorso.

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Questa mattina, nel quartiere Tuscolano di Roma, un uomo di 84 anni è stato salvato grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle 8, quando il personale dei vigili del fuoco è accorso per prestare soccorso all’84enne, il quale aveva accusato un malore mentre si trovava a piedi nei pressi dell’ingresso della sede dei pompieri di Tuscolano II, situata in via Scribonio Curione. Intervento tempestivo dei soccorritori. Grazie al rapido intervento dei soccorritori, l’uomo è riuscito a riprendere le funzioni vitali, un risultato reso possibile anche dall’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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